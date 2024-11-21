Главному стадиону в Екатеринбурге не хватает денег

Вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков раскритиковал Министерство спорта Свердловской области. Причиной тому стала просьба о льготах для стадиона «Екатеринбург Арена». Однако субсидии не выделаются на программу «Спорт в каждый двор».
— Вы нам не выделяете деньги, но при этом просите расходные полномочия по содержанию стадиона. Потому что фактически льготы — это расходные полномочия, — заявил Корюков.
Заместитель министра Сергей Набоких предложил продлить действующую льготу на пять лет. В ближайшее время стадион выйдет на самоокупаемость, считает он. Директор Арены Сергей Нохрин отметил, что на стадионе проходят областные и городские мероприятия. Помимо этого, растут расходы на коммунальные услуги и зарплаты.
Из регионального бюджета на стадион выделено в 2024 году 175 миллионов рублей. На временные трибуны объект отдельных затрат не требует. Собственных средств на содержание не хватает.