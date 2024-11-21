Главному стадиону в Екатеринбурге не хватает денег

Заместитель министра Сергей Набоких предложил продлить действующую льготу на пять лет. В ближайшее время стадион выйдет на самоокупаемость, считает он. Директор Арены Сергей Нохрин отметил, что на стадионе проходят областные и городские мероприятия. Помимо этого, растут расходы на коммунальные услуги и зарплаты.