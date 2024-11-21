Суд постановил, что возрождать «Зелёный угол» в Надеждинском районе не будут

Напоминаем, у границ Серебрянки-2 должны были строить авторынок вместо легендарного «Зелёного угла» в районе улицы Нейбута во Владивостоке. «Зелёный угол», куда приезжали за подержанными японскими автомобилями со всего Дальнего Востока и других регионов, оказалось, занимает территорию объекта культурного наследия (одного из объектов Владивостокской крепости) и его охранную зону, в их границах хозяйственная деятельность запрещена. По решению прокуратуры авторынок разогнали, некоторые автомобили пришлось вывозить на эвакуаторах. «Зелёному углу» стали искать новое место.