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Суд постановил, что возрождать «Зелёный угол» в Надеждинском районе не будут

Суд в полном объёме удовлетворил иск прокурора Надеждинского района Приморья к собственнику земельного участка вблизи СНТ «Серебрянка-2», где планировалось обустроить авторынок вместо аналогичной площадки во Владивостоке — «Зелёного угла», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Участок, о котором идёт речь, имеет сельскохозяйственное назначение. Он был передан из государственной собственности в собственность физического лица в обход аукционных процедур по решению органа местного самоуправления, в результате этой махинации муниципалитет лишился более 7 га плодородной земли возле посёлка Соловей-Ключ.

Прокурор настаивал на признании сделки недействительной и передачи земель обратно Надеждинскому району. Суд полностью согласился с этой позицией, судебное решение вступило в законную силу.

Напоминаем, у границ Серебрянки-2 должны были строить авторынок вместо легендарного «Зелёного угла» в районе улицы Нейбута во Владивостоке. «Зелёный угол», куда приезжали за подержанными японскими автомобилями со всего Дальнего Востока и других регионов, оказалось, занимает территорию объекта культурного наследия (одного из объектов Владивостокской крепости) и его охранную зону, в их границах хозяйственная деятельность запрещена. По решению прокуратуры авторынок разогнали, некоторые автомобили пришлось вывозить на эвакуаторах. «Зелёному углу» стали искать новое место.