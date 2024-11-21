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Калининград и Минск подтвердили курс на развитие торговли

Калининград принимал участников Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству: XIX заседание совета открыли сопредседатели — губернатор Калининградской области и заместитель премьер-министра Республики Беларусь.

Источник: Бизнес-Калининград

Беларусь является важным стратегическим партнером Калининградской области и занимает первое место среди экономических партнеров региона с долей во внешнеторговом обороте 9%. Товарооборот между странами снизился из-за санкционных ограничений. Стороны обсудили совместную работу в торговле, строительстве и кооперацию промышленников. За первое полугодие 2024 года этот показатель достиг 249,6 миллиона долларов — 70% от аналогичного периода 2023 года.

В планах развитие социально-гуманитарного партнерства, включая проект «Великая Победа — одна на всех». Результаты встречи были закреплены протоколом, подписанным губернатором Калининградской области и заместителем премьер-министра Республики Беларусь.

«Весь наш товарооборот строится на серьезной логистике, которая занимает достаточно весомый объём в экономике, и многие наши позиции становятся неконкурентоспособными. Нам предстоит пройтись по всем направлениям, и задача, которую мы будем ставить: это восстановить товарооборот до уровня 2022 года».

заявил Юрий Шулейко
переговоры