Калининград и Минск подтвердили курс на развитие торговли

Беларусь является важным стратегическим партнером Калининградской области и занимает первое место среди экономических партнеров региона с долей во внешнеторговом обороте 9%. Товарооборот между странами снизился из-за санкционных ограничений. Стороны обсудили совместную работу в торговле, строительстве и кооперацию промышленников. За первое полугодие 2024 года этот показатель достиг 249,6 миллиона долларов — 70% от аналогичного периода 2023 года.
В планах развитие социально-гуманитарного партнерства, включая проект «Великая Победа — одна на всех». Результаты встречи были закреплены протоколом, подписанным губернатором Калининградской области и заместителем премьер-министра Республики Беларусь.
«Весь наш товарооборот строится на серьезной логистике, которая занимает достаточно весомый объём в экономике, и многие наши позиции становятся неконкурентоспособными. Нам предстоит пройтись по всем направлениям, и задача, которую мы будем ставить: это восстановить товарооборот до уровня 2022 года».