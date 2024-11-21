Калининград и Минск подтвердили курс на развитие торговли

«Весь наш товарооборот строится на серьезной логистике, которая занимает достаточно весомый объём в экономике, и многие наши позиции становятся неконкурентоспособными. Нам предстоит пройтись по всем направлениям, и задача, которую мы будем ставить: это восстановить товарооборот до уровня 2022 года».