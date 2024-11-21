Сегодня 500, завтра 600: в Нацбанке РК прокомментировали рост курса доллара

Заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин прокомментировал рост курса доллара. Об этом он рассказал 21 ноября в кулуарах Сената Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.
«По итогам вчерашнего дня курс на бирже сложился 495 тенге за доллар с небольшим, на конец торгов ― 496,3, по-моему. Говорить о том, что мы преодолели какие-то цифры, не приходится. Обменники могут сами устанавливать курсы — это их бизнес. В целом 500 — это просто цифра, не надо к ней привязываться и говорить, что сегодня 500, завтра 600. Курс будет складываться таким образом, каким будет соотношение спроса и предложения на иностранную валюту. Сейчас предложение иностранный валюты полностью покрывает спрос».
Также зампредседателя Нацбанка отметил, что сейчас ситуация на рынке стабилизировалась. Были приняты меры по обязательной продаже части выручки квазигоссектора.
«Ранее наблюдался серьёзный дисбаланс: было много покупателей, но недостаточно продавцов. Сейчас ситуация выровнялась, а динамика будет развиваться в зависимости от ситуации», — добавил Тутушкин.