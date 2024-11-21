Мы должны повышать тариф ― Маулен Ашимбаев о комуслугах в Казахстане

«В этих условиях, когда нужно повышать тарифы, когда идут бюджетные расходы, как мы предполагаем сдерживать инфляцию? Мы же сейчас видим тренд последних месяцев, инфляция же пошла снова вверх, правильно? 8,25, по-моему, было, сейчас 8,5% в годовом измерении. Мы же видим этот тренд. Поэтому это не так, что сейчас вот дальше инфляция сама будет уменьшаться. Она не будет уменьшаться, потому что есть серьезные факторы, влияющие на ее повышение. Поэтому здесь очень важно, чтобы побыстрее Нацбанк и финансовый блок правительства скоординированно работали и проводили согласованную линию, чтобы обеспечивать в конечном итоге экономический рост страны», — пояснил Ашимбаев.