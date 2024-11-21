Въездной туризм Узбекистана почти вернулся к показателям до пандемии

Международный туризм Узбекистана восстанавливает потерянные во время пандемии позиции. За девять месяцев текущего года страну посетили 5,7 млн иностранных граждан — на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Это максимально приближенная к показателям 2019 года (6,1 млн человек) численность приезжих. Данные Агентства статистики при президенте Республики Узбекистан за несколько лет свидетельствуют о том, что восстановление международных туристических потоков в РУ началось в 2022-м и продолжается третий год подряд, пишет ranking.kz.
Подстегнули рост отрасли внутреннее развитие туристических локаций и широкомасштабная маркетинговая стратегия. В прошлом году именно узбекистанский город Самарканд выбрали для проведения очередной сессии Всемирной туристской организации (ЮНВТО), где были подписаны инвестиционные соглашения на развитие этой сферы на 2,3 млрд долларов.
При поддержке местных властей также в Самарканде прошли съемки популярного российского шоу «Выжить в Самарканде», которое стало своеобразной рекламной телевизионной трибуной этого красивейшего города. Другой узбекистанский город, Шахрисабз, в текущем году был объявлен туристической столицей Организации экономического сотрудничества. По итогам года это тоже принесет свои дивиденды стране. Правительство РУ поставило амбициозные цели: привлечь в 2024 году около 11 млн иностранных туристов.
Гости из ближайших стран чаще всего указывали как цель своего приезда посещение родственников. Их удельный вес составил 78,5% от всех въездных посетителей. Несмотря на то, что таких гостей некорректно называть туристами, они также являются потребителями туристических услуг. Как и другие приезжие, они тратят деньги на транспорт, питание, посещение различных локаций
С исключительно туристическими целями в страну за три квартала этого года приехали 869,3 тыс. человек, или 15,2% от общей численности приезжих. Еще 234,3 тыс. иностранцев побывали в городах Узбекистана, будучи в служебной командировке или для налаживания торговых связей с узбекскими производителями. Ради медицинского туризма республику посетили только 112,8 тыс. человек.
По прогнозам Правительства Узбекистана, в текущем году международный туризм должен принести стране рекордную сумму — 2,5 млрд долларов. Эти планы вполне осуществимы, если итоги второго полугодия 2024-го будут такими же успешными, как и показатели первых шести месяцев. По данным национального агентства статистики, за январь-июнь текущего года экспорт туристических услуг страны достиг 1,5 млрд долларов — на 39,5% больше, чем за первое полугодие 2023-го. Стоимостный объем туристических услуг Узбекистана за последние несколько лет рос пропорционально динамике численности въездных посетителей. Например, в 2022 году, когда поток туристов резко увеличился, показатель вырос сразу в 3,8 раза, а в 2023-м — еще на 38,9%.
По результатам исследований компании TourCentralAsia, больше всего иностранные туристы любят посещать в Узбекистане религиозные или исторические объекты. Среди самых популярных локаций в 2023 году 65,6% относились именно к этой категории. В меньшей степени посетителям были интересны музеи и театры (12,2%), памятники и различные достопримечательности (10%). Самыми любимыми городами у туристов стали Ташкент и Бухара. В этих локациях участники исследований указали наибольшее количество интересных туристических объектов: 29 и 25 соответственно. Местами посещения, которым респонденты поставили самые высокие оценки в этих городах, стали столичный театр «Ильхом» и минарет Калян в Бухаре. В список самых популярных туристических локаций также вошли некрополь «Шах-и-Зинда» в Самарканде, город-крепость «Ичан-Кала» в Хиве и кладбище кораблей на территории ушедшего Аральского моря в Муйнаке.