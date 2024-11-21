Въездной туризм Узбекистана почти вернулся к показателям до пандемии

По результатам исследований компании TourCentralAsia, больше всего иностранные туристы любят посещать в Узбекистане религиозные или исторические объекты. Среди самых популярных локаций в 2023 году 65,6% относились именно к этой категории. В меньшей степени посетителям были интересны музеи и театры (12,2%), памятники и различные достопримечательности (10%). Самыми любимыми городами у туристов стали Ташкент и Бухара. В этих локациях участники исследований указали наибольшее количество интересных туристических объектов: 29 и 25 соответственно. Местами посещения, которым респонденты поставили самые высокие оценки в этих городах, стали столичный театр «Ильхом» и минарет Калян в Бухаре. В список самых популярных туристических локаций также вошли некрополь «Шах-и-Зинда» в Самарканде, город-крепость «Ичан-Кала» в Хиве и кладбище кораблей на территории ушедшего Аральского моря в Муйнаке.