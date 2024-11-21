100 лучших водителей Перми получат по 100 тысяч рублей

Второй конкурс — «Качество и безопасность регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми» — будет в целом оценивать качество работы водителей на линии. Планируется провести его с 1 марта по 1 августа 2025 года. Оценивать водителей будут за точность соблюдения расписания, наличие или отсутствие штрафов за нарушение правил дорожного движения и другие критерии. Например, учитывается, что водитель не должен проезжать мимо остановок, а также курить за рулем.