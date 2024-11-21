100 лучших водителей Перми получат по 100 тысяч рублей

Количество автобусных маршрутов в Перми растет, но вот водителей автобусов не хватает. Как рассказал депутатам Пермской городской Думы заместитель главы администрации города Дмитрий Галиханов, для обеспечения нормальной работы транспорта в Перми требуется 1780 водителей. Сейчас остаются свободными 450 вакансий.
Как справиться с дефицитом водителей и сделать эту профессию более привлекательной, обсудили на пленарном заседании Пермской городской Думы.
Для популяризации профессии и сокращения оттока кадров было предложено организовать два профессиональных конкурсы. Конкурс «Лучший водитель автобуса» будет включать в себя сдачу теории правил дорожного движения и прохождение специальной трассы с элементами фигурного вождения. Победители получат денежные призы в размере 150 тысяч, 100 тысяч и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.
Второй конкурс — «Качество и безопасность регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми» — будет в целом оценивать качество работы водителей на линии. Планируется провести его с 1 марта по 1 августа 2025 года. Оценивать водителей будут за точность соблюдения расписания, наличие или отсутствие штрафов за нарушение правил дорожного движения и другие критерии. Например, учитывается, что водитель не должен проезжать мимо остановок, а также курить за рулем.
По итогам конкурса будет сформирован рейтинг ТОП-100 водителей автобусов и трамваев на муниципальных маршрутах, которые получат по 100 тысяч рублей.
— Наряду с позитивными моментами, связанными с ростом пассажиропотока, спроса на школьные проездные, были выявлены проблемные точки. В частности — это нехватка водителей. Чтобы ситуацию выправить, администрация предложила к существующим мерам поддержки добавить конкурсы профмастерства, — отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.
Депутаты поддержали идею проведения данных конкурсов и решили заложить на них в бюджете порядка 13 миллионов рублей.