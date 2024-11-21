С экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск» взыскали 10 млн рублей

Компания была признана банкротом в 2023 году, и иск был подан одним из ее кредиторов — ООО «ЭКО-ЛАЙН». По мнению истца, убытки были вызваны бездействием Анисимовой в вопросе взыскания дебиторской задолженности.
Суд ранее вынес решение о привлечении Анисимовой к ответственности. Однако кассационный суд направил дело на повторное рассмотрение.
Кроме того, в конце октября было начато рассмотрение уголовного дела в отношении Анисимовой. Ее обвиняют в мошенничестве, связанном с неисполнением договорных обязательств, в том числе в особо крупном размере.