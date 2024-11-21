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С экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск» взыскали 10 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирска повторно привлек бывшего руководителя ООО «Экология-Новосибирск» Ларису Анисимову к субсидиарной ответственности на сумму 9,96 миллиона рублей.

Компания была признана банкротом в 2023 году, и иск был подан одним из ее кредиторов — ООО «ЭКО-ЛАЙН». По мнению истца, убытки были вызваны бездействием Анисимовой в вопросе взыскания дебиторской задолженности.

Суд ранее вынес решение о привлечении Анисимовой к ответственности. Однако кассационный суд направил дело на повторное рассмотрение.

Кроме того, в конце октября было начато рассмотрение уголовного дела в отношении Анисимовой. Ее обвиняют в мошенничестве, связанном с неисполнением договорных обязательств, в том числе в особо крупном размере.