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Бюджет Новосибирской области впервые признали самодостаточным

Правительство Новосибирской области представило Законодательному собранию региона проект бюджета на ближайшие 3 года.

Источник: Reuters

В 2025 году регион не получит дотации на выравнивание казны из федерального бюджета — благодаря развитию экономики, регион впервые признан самодостаточным, сообщил губернатор Андрей Травников.

Вместе с тем, существенного снижения объема федеральных средств, поступающих в регион, не ожидается: благодаря нацпроектам и федеральным программам, Новосибирская область получит достаточное количество ресурсов.

Ожидается, что объем собственных доходов в бюджет региона вырастет почти на 39 млрд рублей.

В числе приоритетов глава области выделил индексацию социальных выплат, завершение начатых объектов строительства и капитального ремонта, а также максимальное участие во всех федеральных проектах.

Мерами социальной поддержки сегодня пользуются более 800 тыс новосибирцев. В планах правительства — увеличить поддержку почти на 30% в абсолютном выражении.

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