Бюджет Новосибирской области впервые признали самодостаточным

В 2025 году регион не получит дотации на выравнивание казны из федерального бюджета — благодаря развитию экономики, регион впервые признан самодостаточным, сообщил губернатор Андрей Травников.
Вместе с тем, существенного снижения объема федеральных средств, поступающих в регион, не ожидается: благодаря нацпроектам и федеральным программам, Новосибирская область получит достаточное количество ресурсов.
Ожидается, что объем собственных доходов в бюджет региона вырастет почти на 39 млрд рублей.
В числе приоритетов глава области выделил индексацию социальных выплат, завершение начатых объектов строительства и капитального ремонта, а также максимальное участие во всех федеральных проектах.
Мерами социальной поддержки сегодня пользуются более 800 тыс новосибирцев. В планах правительства — увеличить поддержку почти на 30% в абсолютном выражении.