В Волгограде с 23 ноября по 1 декабря перекроют улицу Краснознаменскую

Из-за реконструкции улицы Краснознаменской проезд по ней в центре Волгограда перекроют на неделю. Ограничения будут действовать в верхней части улицы, начиная с 23 декабря, сообщили в мэрии.
— С 0.00 часов 23 ноября до 6.00 часов 1 декабря на период работы тяжелой спецтехники ограничивается движение транспортных средств на участке, ограниченном улицами 10-й Дивизии НКВД и Глубокоовражной, — рассказали власти.
Объехать перекрытый участок волгоградские автомобилисты могут по улицам Глубокоовражной, Коммунистической и по проспекту Ленина.