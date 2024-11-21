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В Волгограде с 23 ноября по 1 декабря перекроют улицу Краснознаменскую

Дорогу на Краснознаменской перекрыли на время реконструкции.

Из-за реконструкции улицы Краснознаменской проезд по ней в центре Волгограда перекроют на неделю. Ограничения будут действовать в верхней части улицы, начиная с 23 декабря, сообщили в мэрии.

— С 0.00 часов 23 ноября до 6.00 часов 1 декабря на период работы тяжелой спецтехники ограничивается движение транспортных средств на участке, ограниченном улицами 10-й Дивизии НКВД и Глубокоовражной, — рассказали власти.

Объехать перекрытый участок волгоградские автомобилисты могут по улицам Глубокоовражной, Коммунистической и по проспекту Ленина.