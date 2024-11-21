Размер пенсий на Кубани ниже среднего по России

Для сравнения, медианный размер пенсионных выплат в России составляет около 21 тыс. рублей в месяц. Это значит, что половина пенсионеров получает меньше этой суммы, а другая половина — больше. Пенсия по старости в среднем по России составляет 22,5 тыс. рублей, что на 1,7 тыс. рублей выше, чем в Краснодарском крае.