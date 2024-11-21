Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Размер пенсий на Кубани ниже среднего по России

Размер пенсий на Кубани значительно ниже среднероссийских показателей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Единую информационную статистическую систему.

По последним данным, средний размер пенсии в Краснодарском крае составляет 19,4 тыс. рублей в месяц. Если рассматривать пенсии по старости, то их средний размер достигает 20,8 тыс. рублей. Эти цифры, хотя и выше некоторых показателей, все же остаются ниже средних значений по стране.

Для сравнения, медианный размер пенсионных выплат в России составляет около 21 тыс. рублей в месяц. Это значит, что половина пенсионеров получает меньше этой суммы, а другая половина — больше. Пенсия по старости в среднем по России составляет 22,5 тыс. рублей, что на 1,7 тыс. рублей выше, чем в Краснодарском крае.