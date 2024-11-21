В Новосибирске дефицит водителей общественного транспорта

Директор МКУ «Новосибгортранс» Роман Дронов сообщил, что с первого ноября зарплата водителей была увеличена на 15%, также введены надбавки за сложность маршрута и переработку, оплата которой была увеличена в три раза. Однако, водители предпочитают работать в других отраслях.