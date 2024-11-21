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В Новосибирске дефицит водителей общественного транспорта

Транспортные предприятия Новосибирска сталкиваются с дефицитом водителей, который составляет около 20%.

Источник: мэрия Новосибирска

Несмотря на повышение зарплаты до 100 тысяч рублей в месяц и введение дополнительных надбавок, ситуация не улучшилась.

Директор МКУ «Новосибгортранс» Роман Дронов сообщил, что с первого ноября зарплата водителей была увеличена на 15%, также введены надбавки за сложность маршрута и переработку, оплата которой была увеличена в три раза. Однако, водители предпочитают работать в других отраслях.

В ответ на нехватку кадров, «Новосибгортранс» предлагает бесплатное переобучение сотрудников с категории B на категорию D. Министерство труда софинансирует переподготовку, однако каждый водитель должен подписать договор о дальнейшем трудоустройстве в компании на определенный срок.

Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, отметил, что потребность в кадрах также увеличилась в «Горэлектротранспорте» из-за ввода новых удлиненных маршрутов.

На официальном сайте «Новосибгортранс» водителям предлагают зарплату от 52 тысяч рублей на руки. Размер зарплат в «Горэлектротранспорте» не раскрывается.