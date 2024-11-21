В Новосибирске дефицит водителей общественного транспорта

Несмотря на повышение зарплаты до 100 тысяч рублей в месяц и введение дополнительных надбавок, ситуация не улучшилась.
Директор МКУ «Новосибгортранс» Роман Дронов сообщил, что с первого ноября зарплата водителей была увеличена на 15%, также введены надбавки за сложность маршрута и переработку, оплата которой была увеличена в три раза. Однако, водители предпочитают работать в других отраслях.
В ответ на нехватку кадров, «Новосибгортранс» предлагает бесплатное переобучение сотрудников с категории B на категорию D. Министерство труда софинансирует переподготовку, однако каждый водитель должен подписать договор о дальнейшем трудоустройстве в компании на определенный срок.
Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, отметил, что потребность в кадрах также увеличилась в «Горэлектротранспорте» из-за ввода новых удлиненных маршрутов.
На официальном сайте «Новосибгортранс» водителям предлагают зарплату от 52 тысяч рублей на руки. Размер зарплат в «Горэлектротранспорте» не раскрывается.