Новый грузовой терминал построят в Пулково

Отметим, что за последний год Комтранс сделал значительные шаги в улучшении транспортной доступности аэропорта. Это подтверждает запуск новых автобусных маршрутов, которые облегчают петербуржцам поездку до Пулково. Речь идет об общественном транспорте маршрутом № 39Э и 39, которые забирает пассажиров у станции метро «Московская», а также экспресс-маршруте № 82Э, стартующем от «Проспекта Ветеранов».