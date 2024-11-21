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Новый грузовой терминал построят в Пулково

Аэропорт Северной столицы показал рост перевозок и запрос на их дальнейшее увеличение.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 ноября, Комитет по транспорту и ООО «Воздушные Ворота Северной столицы» подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве нового грузового терминала в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

— По итогам прошлого года Пулково стал вторым аэропортом России по пассажиропотоку. Мы зарегистрировали стабильный рост авиаперевозок и запрос на и дальнейшее увеличение из стран Азии. Поскольку международные направления активно развиваются, очевидна потребность в дополнительных мощностях в сфере обработки авиагрузов.

отметил Валентин Енокаев
председатель Комтранса

Работы будут вестись в рамках инвестиционного проекта «Развитие аэропорта Пулково». Ожидается, что в обозримом будущем на привокзальной площади петербургского аэропорта разместят остановочный пункт межрегиональных и междугородних автобусных перевозок.

Отметим, что за последний год Комтранс сделал значительные шаги в улучшении транспортной доступности аэропорта. Это подтверждает запуск новых автобусных маршрутов, которые облегчают петербуржцам поездку до Пулково. Речь идет об общественном транспорте маршрутом № 39Э и 39, которые забирает пассажиров у станции метро «Московская», а также экспресс-маршруте № 82Э, стартующем от «Проспекта Ветеранов».

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