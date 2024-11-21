«Вышли на объект и работаем»: в Омске приступили к ремонту моста 60-летия ВЛКСМ

Представители подрядной организации и ресурсоснабжающей компании рассказали журналистам о том, как будут проходить основные работы и как изменится схема движения транспорта на период ремонта.
Директор БУ г. Омска «Управление капитального строительства» Алексей Суховеев напомнил, что до конца 2026 года планируется заменить опорные части, тротуарные консоли, бордюры и ограждения, полностью обновить мостовое полотно и все деформационные швы. Также будет проведён ремонт пролётных строений, металлических конструкций, восстановление и окраска опор.
В рамках проекта также предусмотрена установка совмещённых опор освещения и контактной сети, которые будут вынесены за пределы сооружения на консоли. У обновлённого моста появится архитектурная подсветка, насыпи будут укреплены, устроено водоотведение и локально-очистные сооружения, а также проведено озеленение прилегающей территории.
«Мы уже приступили к работе на объекте. Организовали себе подъездные дороги и строительный городок в районе хоккейной академии. Началась очистка поверхностей от лакокрасочного покрытия, а также пробный выкрас грунтовкой. Также начали устанавливать щиты и знаки дорожного движения, которые пока зачехляем до начала ограничения движения. В целом установка делиниаторов и бетонных блоков, ограждающих зону производства работ от проезжей части, займёт около 10 дней с момента начала ограничения движения на объекте. Начнём со стороны Левобережья», — отметил первый заместитель ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
В процессе ремонтных работ будут задействованы не только мостовики, но и ресурсоснабжающая организация. Ей предстоит переустроить тепловую сеть, которая питает практически весь Левый берег.
«Магистральная сеть, расположенная в теле моста, имеет большое значение для обеспечения теплоснабжения значительной части объектов Левого берега. Работа разделена на два этапа. На первом этапе будут построены новые магистральные трубопроводы в теле моста со смещением относительно существующей сети. Это позволит обеспечить непрерывное теплоснабжение потребителей. Второй этап связан со строительством и капитальным ремонтом трубопроводов и самого моста. После того как дорожники завершат работы на левой части моста со стороны правого берега, мы совместно с ними перейдём на правую часть моста для продолжения работ и соединения трубопроводов тепловых сетей с существующими магистральными трубопроводами. При этом мы также разработали решение, которое позволит не прерывать теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей во время перехода с одной стороны моста на другую. Для этого мы проведём ряд технических мероприятий и подключим объекты к источнику Кировской районной котельной. Все наши работы согласованы, а проектная и сметная документация прошли необходимые экспертизы», — рассказал заместитель главного инженера и начальник отдела инвестиционной деятельности и перспективного развития АО «ОмскРТС» Алексей Великанов.
Ограничение движения транспорта на проезжей части моста начнётся в ночь с 29 на 30 ноября. К этому времени на некоторых перекрёстках бульвара Архитекторов, где продолжается реконструкция, движение будет возобновлено. Это касается перекрёстка с улицей Ватутина, участка дороги от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября, а также правого поворота на улицу Крупской при движении со стороны улицы Дмитриева. Напомним, ранее мы рассказывали о том, с какими сложностями столкнулся подрядчик при оценке состояния моста перед началом работ.