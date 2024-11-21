«Вышли на объект и работаем»: в Омске приступили к ремонту моста 60-летия ВЛКСМ

«Магистральная сеть, расположенная в теле моста, имеет большое значение для обеспечения теплоснабжения значительной части объектов Левого берега. Работа разделена на два этапа. На первом этапе будут построены новые магистральные трубопроводы в теле моста со смещением относительно существующей сети. Это позволит обеспечить непрерывное теплоснабжение потребителей. Второй этап связан со строительством и капитальным ремонтом трубопроводов и самого моста. После того как дорожники завершат работы на левой части моста со стороны правого берега, мы совместно с ними перейдём на правую часть моста для продолжения работ и соединения трубопроводов тепловых сетей с существующими магистральными трубопроводами. При этом мы также разработали решение, которое позволит не прерывать теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей во время перехода с одной стороны моста на другую. Для этого мы проведём ряд технических мероприятий и подключим объекты к источнику Кировской районной котельной. Все наши работы согласованы, а проектная и сметная документация прошли необходимые экспертизы», — рассказал заместитель главного инженера и начальник отдела инвестиционной деятельности и перспективного развития АО «ОмскРТС» Алексей Великанов.