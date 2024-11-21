Кубань стала пятым регионам с экспериментальным налоговым режимом

«Использование автоматизированной упрощенной системы налогообложения даст возможность упростить отчетность и ведение процессов администрирования, а также уменьшить расходы в части уплаты страховых взносов за работников», — рассказал «ФедералПресс» Юрий Бурлачко.
По его словам, такие изменения помогут в том числе начинающим в бизнесе предпринимателям Краснодарского края.
Новый налоговый режим вводится с 1 января 2025 года. АУСН уже применяется в четырех регионах России: Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях.
Пользующиеся системой предприниматели освобождаются от уплаты страховых взносов, им не надо предоставлять в налоговую декларации. Все процессы автоматизированы и ведутся через личный кабинет предпринимателя на профильном портале налоговой инспекции.
Но есть и ограничения. Доходы компании не могут превышать 60 миллионов за отчетный период, а численность работников должна быть меньше пяти человек.