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Кубань стала пятым регионам с экспериментальным налоговым режимом

КРАСНОДАР, 21 ноября, ФедералПресс. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон «О введении специального налогового режима “Автоматизированная упрощенная система налогообложения” на территории Краснодарского края» (АУСН). Подробности рассказал спикер парламента Юрий Бурлачко.

«Использование автоматизированной упрощенной системы налогообложения даст возможность упростить отчетность и ведение процессов администрирования, а также уменьшить расходы в части уплаты страховых взносов за работников», — рассказал «ФедералПресс» Юрий Бурлачко.

По его словам, такие изменения помогут в том числе начинающим в бизнесе предпринимателям Краснодарского края.

Новый налоговый режим вводится с 1 января 2025 года. АУСН уже применяется в четырех регионах России: Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях.

Пользующиеся системой предприниматели освобождаются от уплаты страховых взносов, им не надо предоставлять в налоговую декларации. Все процессы автоматизированы и ведутся через личный кабинет предпринимателя на профильном портале налоговой инспекции.

Но есть и ограничения. Доходы компании не могут превышать 60 миллионов за отчетный период, а численность работников должна быть меньше пяти человек.

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