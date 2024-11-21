Расходы бюджета Кубани в 2025 году составят 588 млрд рублей

Доходы краевой казны в будущем году составят 523 млрд руб., расходы — 588 млрд руб. При этом, и доходную, расходную часть планируется уточнить ко второму чтению.
Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко обратил внимание, что контуры бюджета, несмотря на предстоящие изменения, «просматриваются довольно четко». Он также подчеркнул, что бюджет традиционно будет носить социальный характер. В частности, в документе предусмотрены индексация социальных выплат и повышение зарплат отдельным категориям граждан.
«Главное, что хочется отметить — перед нами бюджет динамично и уверенно развивающегося субъекта. Объем доходов краевого бюджета неуклонно растет из года в год, но в этом трёхлетии произойдет знаковое событие — они превысят полтриллиона рублей в год», — прокомментировал Юрий Бурлачко.
Спикер ЗСК добавил, что бюджет Кубани все равно остается бюджетом развития. По его словам, на 28 государственных программ предусмотрено 550 млрд руб. Основная их цель — повышение уровня и качества жизни жителей региона.
«Рассматриваемый нами законопроект — это не просто бюджетные цифры, это — финансовая основа социально-экономического развития региона на три года вперед. Это инструмент достижения тех целей, которые стоят перед нами, решения тех задач, которые нам обозначили президент и наши избиратели», — добавил Юрий Бурлачко.