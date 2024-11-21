Расходы бюджета Кубани в 2025 году составят 588 млрд рублей

«Рассматриваемый нами законопроект — это не просто бюджетные цифры, это — финансовая основа социально-экономического развития региона на три года вперед. Это инструмент достижения тех целей, которые стоят перед нами, решения тех задач, которые нам обозначили президент и наши избиратели», — добавил Юрий Бурлачко.