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В Новосибирске у уличных торговцев изъяли 90 килограмм мяса и рыбы

Им также выписали два протокола.

Источник: Комсомольская правда

В ходе рейда по пресечению несанкционированной торговли в Дзержинском районе Новосибирска сотрудники мэрии изъяли примерно 90 килограмм мяса и рыбы.

— Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии выявили факт несанкционированной торговли совместно с сотрудниками полиции, — уточнили в телеграм-канале администрации.

В публикации уточнили, что рейд прошел 20 ноября. Помимо изъятия товара сомнительного качества, торговцам выписали два протокола об административных нарушениях.

Как сообщала КП-Новосибирск, недавно сотрудники мэрии изъяли «ЗИЛ» у мужчины, который незаконно торговал бензином в Ленинском районе.