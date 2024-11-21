В Новосибирске у уличных торговцев изъяли 90 килограмм мяса и рыбы

В ходе рейда по пресечению несанкционированной торговли в Дзержинском районе Новосибирска сотрудники мэрии изъяли примерно 90 килограмм мяса и рыбы.
— Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии выявили факт несанкционированной торговли совместно с сотрудниками полиции, — уточнили в телеграм-канале администрации.
В публикации уточнили, что рейд прошел 20 ноября. Помимо изъятия товара сомнительного качества, торговцам выписали два протокола об административных нарушениях.
Как сообщала КП-Новосибирск, недавно сотрудники мэрии изъяли «ЗИЛ» у мужчины, который незаконно торговал бензином в Ленинском районе.