Качество как основа. Какие реагенты должны использоваться на зимних дорогах

14 ноября в России отметили День качества. Девиз праздника звучал так — «Россия — страна со знаком качества». Эта дата должна в очередной раз напомнить нам о том, что качество должно быть нормой жизни. Это касается всех услуг и всех товаров. Сейчас в большинстве регионов страны наступили холода, и актуальными для всех становятся вопросы зимнего содержание дорог и тротуаров. В Самарской области с этим есть ряд проблем.