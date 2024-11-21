Качество как основа. Какие реагенты должны использоваться на зимних дорогах

14 ноября в России отметили День качества. Девиз праздника звучал так — «Россия — страна со знаком качества». Эта дата должна в очередной раз напомнить нам о том, что качество должно быть нормой жизни. Это касается всех услуг и всех товаров. Сейчас в большинстве регионов страны наступили холода, и актуальными для всех становятся вопросы зимнего содержание дорог и тротуаров. В Самарской области с этим есть ряд проблем.
Откат назад.
В течение трех последних лет в 63-м регионе для посыпки дорог и тротуаров зимой используют дешевую техническую соль — галит или пескосоль. Тогда как ранее городские службы закупали современные инновационные противогололедные материалы (ПГМ).
По словам сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта Самарской области Екатерины Гудзимы, использование дешевых реагентов наносит экологии один только вред.
«Мы обратили внимание, что за последние три года вдоль региональных трасс начали массово гибнуть зеленые насаждения. Виной тому-применение галита и пескосоляной смеси. Именно они проходят по закупкам. По правилам — использование этих реагентов запрещено, однако подрядчики все же используют их для экономии бюджета. Это неправильно, и мы будем с этим бороться», — сказала активистка.
Борьба с неэкологичными материалами ведется и на уровне ТСЖ и управляющих компаний, которые посыпают солью и песком придомовые территории. Жители губернии неоднократно жаловались на ожоги лап домашних животных и испорченную обувь. Все это — плачевные последствия использования устаревших и вредных реагентов.
Без проверки никуда.
Руководитель лабораторного центраООО НИЦ «Союзэкспертиза» ТПП РФ Елена Цыглинцева предупреждает — продавец реагента тоже несет ответственность за качество продаваемого продукта. В случае покупки некачественных товаров покупатель предъявит претензии сначала продавцу. Проблема сертификации ПГМ сейчас стоит остро.
"Положение дел таково, что нужно проверять каждую партию реагентов. Каждая партия товара должна иметь свой паспорт, в котором отражены более 25 показателей качества ПГМ: плавящая способность, температура точки замерзания
Решение проблемы — в проведении лабораторных исследований, на которых продавцы сегодня почему-то хотят сэкономить, а страдают потом люди и животные. После лабораторных анализов, в случае если они покажут, что реагенты не качественные, продавец может вернуть их поставщику.
Вредная экономия.
Директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Василий Смирнов рассказал, что в 2025 году стартует большое веерное исследование ПГМ, используемых на российских дорогах. Ранее эта продукция изучалась лишь в практике частного применения. Из тех, кто покупает реагенты для своих придомовых территорий, 31% использует твердые соли, 23% — песок, еще 39% — многокомпонентные или жидкие материалы.
По словам исполнительного директора Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта (Росзимдор) Юлии Антоновой, не все люди задумываются о том, насколько вреден состав ПГМ, которые они покупают. После разъяснения, большинство из них перешло на экологически безопасные ПГМ.
«Современные ПГМ имеют массу преимуществ по сравнению с пескосолью. Они морозостойки, не обжигают лапы животных, не портят обувь. В них добавляют антикоррозийные добавки. А главное — они бережны по отношению к природе. Они не вредны для деревьев и почвы, не создают грязь на улицах, сильно упрощают весеннюю уборку, не агрессивны к асфальту и бетону», — рассказала Юлия Антонова.
А еще современные ПГМ имеют более экономный расход. На один квадратный метр требуется 200 граммов пескосоли, тогда как современного реагента на тот же объем тратят всего лишь 20−60 граммов. Если перевести в рубли, то получается, что на 100 метров двухполосной дороги на смеси, современных реагентов тратится 100 тыс. рублей, а соли — 120 тыс. рублей.
В 2025 году в России начнется реализация нового национального проекта — «Инфраструктура для жизни». В числе прочего он будет сфокусирован и на качестве дорог, снижении аварийности и повышении комфорта для автомобилистов и пешеходов.