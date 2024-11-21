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В Пермском крае за неделю выросли цены на все марки бензина

Средняя цена за один литр бензина подорожала еще на 19 копеек.

Источник: Комсомольская правда

Росстат опубликовал потребительские цены на нефтепродукты с 7 по 18 ноября 2024 года. В Пермском крае по итогам прошедшей недели средняя цена за литр бензина выросла еще на 19 коп. — с 59,26 до 59,45 ₽

Наибольший недельный рост у марки бензина АИ-98. Цена за литр высокооктанового топлива выросла на очередные 40 коп. — с 81,24 до 81,64 ₽ На 14 коп. стал дороже литр бензина АИ-92 — с 53,83 до 53,97 ₽, на 18 коп. бензин АИ-95 — с 58,45 до 58,63 ₽, на 34 коп. дизельное топливо — с 68,36 до 68,70 ₽

Средняя цена на бензин в Пермском крае продолжает оставаться самой высокой среди всех регионов Приволжского федерального округа.

Средняя цена на автомобильное топливо в России составила 59,44 ₽

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