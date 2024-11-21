Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две дополнительные электрички пустят в Волгограде 24 ноября

Изменения в расписании работы пригородных электропоездов связаны с проведением футбольного матча.

В воскресенье, 24 ноября, на «Волгоград Арене» состоится игра 20-го тура Первой лиги по футболу между «Ротором» и «Нефтехимиком». После встречи для удобства болельщиков пустят дополнительные электропоезда.

Так, в 17.20 от нижней платформы Мамаев курган отправится электричка до ст. Шпалопропитка. На конечную станцию она прибудет в 18.26, сообщили в пресс-службе волгоградской команды.

Еще один дополнительный электропоезд проследует по маршруту Волгоград-1 — Волжский. От верхней платформы Мамаев курган состав отправится в 17.37. Прибытие на конечную станцию в городе-спутнике — в 18.15.