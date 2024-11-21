Две дополнительные электрички пустят в Волгограде 24 ноября

В воскресенье, 24 ноября, на «Волгоград Арене» состоится игра 20-го тура Первой лиги по футболу между «Ротором» и «Нефтехимиком». После встречи для удобства болельщиков пустят дополнительные электропоезда.
Так, в 17.20 от нижней платформы Мамаев курган отправится электричка до ст. Шпалопропитка. На конечную станцию она прибудет в 18.26, сообщили в пресс-службе волгоградской команды.
Еще один дополнительный электропоезд проследует по маршруту Волгоград-1 — Волжский. От верхней платформы Мамаев курган состав отправится в 17.37. Прибытие на конечную станцию в городе-спутнике — в 18.15.