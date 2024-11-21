На юге Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Провели ремонт газорегуляторного пункта “Орехово-Борисово кв. 3” на Домодедовской улице, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное», — рассказал Петр Бирюков.