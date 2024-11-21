Собянин: поезда МЦД перевезли более 1 млрд пассажиров за пять лет

«Сегодня своеобразный юбилей. Пять лет тому назад построили первые две линии МЦД-1 и МЦД-2. И вот за пятилетний период наземное метро Москвы перевезло 1 млрд пассажиров. Сегодня каждый день им пользуются 1,4 млн человек. Это огромный объем, который позволил снять нагрузку с метро, с московских и подмосковных дорог, обеспечил комфортное передвижение по большой агломерации», — рассказал Собянин.
Он отметил, что в настоящее время в Москве построено свыше 80 городских вокзалов.
«Конечно, для обслуживания пассажиров нужны другие условия, такие, как на московских городских вокзалах. Мы их построили уже больше 80. Один из таких вокзалов строится здесь, в Москва-Сити. Первая очередь должна быть запущена в 2025 году, вторая в 2026 году», — добавил Собянин.
Как подчеркнул замгендиректора РЖД Андрей Макаров, на 40% объект находится в высокой строительной готовности.
«Здесь четыре пути с Савеловского направления. Для выполнения работ по реконструкции мы реконструируем две существующие платформы остановочного пункта Тестовская и строим одну дополнительную новую, на которой будет осуществляться посадка-высадка пассажиров поездов “Экспресс” и “Аэроэкспресс”. На сегодня из четырех путей мы закрыли один путь как раз для производства работ по новой платформе, построили временные деревянные платформы, на которые временно перенесли посадку-высадку пассажиров. И видим, на сегодня уже порядка 40% объекта находится в высокой строительной готовности», — отметил Макаров.
Городской вокзал
Как сообщается в материалах мэрии Москвы, реконструкция станции Тестовская была начата во втором квартале 2023 г. Работы ведутся круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов. Для пассажиров возведены временные платформы и пешеходный мост, что позволило сохранить остановку для поездов первого диаметра и привычные маршруты для пассажиров.
Общая площадь московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-1 составит свыше 11 тыс. кв.м. Он будет включать три современные платформы и два пассажирских вестибюля. Кроме того, будет обустроена безбарьерная среда, включающая 16 эскалаторов и 8 лифтов, что облегчит пользование городским вокзалом для маломобильных пассажиров.
После завершения работ пересадка между станциями метро, МЦК, МЦД-1 и МЦД-4, входящими в состав транспортного хаба «Москва-Сити», будет осуществляться в сухом контуре и займет 5−6 минут.