Собянин: поезда МЦД перевезли более 1 млрд пассажиров за пять лет

«Здесь четыре пути с Савеловского направления. Для выполнения работ по реконструкции мы реконструируем две существующие платформы остановочного пункта Тестовская и строим одну дополнительную новую, на которой будет осуществляться посадка-высадка пассажиров поездов “Экспресс” и “Аэроэкспресс”. На сегодня из четырех путей мы закрыли один путь как раз для производства работ по новой платформе, построили временные деревянные платформы, на которые временно перенесли посадку-высадку пассажиров. И видим, на сегодня уже порядка 40% объекта находится в высокой строительной готовности», — отметил Макаров.