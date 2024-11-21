Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На закупку лекарственных препаратов в Калининградской области выделено 8,3 млрд рублей

На закупку лекарственных препаратов в Калининградской области выделено 8,3 млрд рублей, и финансирование здравоохранения не ограничивается областным бюджетом.

Источник: Kaliningradnews

В 2025 году расходы на лекарственное обеспечение превысят 2,7 млрд рублей. В целом из запланированных 148 миллиардов рублей расходной части бюджета на 2025 год на здравоохранение потратят 29 миллиардов.

Капитальные вложения в объекты здравоохранения составят более 9 млрд рублей. В 2025 году начнется строительство больницы в Багратионовске. Разработан проект поликлиники в Московском районе Калининграда. Решается вопрос с софинансированием из федерального бюджета для строительства медико-диагностического центра в Советске. Планируется строительство поликлиники в Ленинградском районе Калининграда после 2027 года. Запланирована закупка МРТ в Гусев и ангиографа в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

В следующем году отремонтируют 14 лечебных учреждений, включая Детскую областную больницу и Неманскую ЦРБ. Увеличиваются расходы на подготовку молодых кадров в высших и профильных учебных заведениях, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

бюджет