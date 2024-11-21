На закупку лекарственных препаратов в Калининградской области выделено 8,3 млрд рублей

Капитальные вложения в объекты здравоохранения составят более 9 млрд рублей. В 2025 году начнется строительство больницы в Багратионовске. Разработан проект поликлиники в Московском районе Калининграда. Решается вопрос с софинансированием из федерального бюджета для строительства медико-диагностического центра в Советске. Планируется строительство поликлиники в Ленинградском районе Калининграда после 2027 года. Запланирована закупка МРТ в Гусев и ангиографа в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.