На закупку лекарственных препаратов в Калининградской области выделено 8,3 млрд рублей

В 2025 году расходы на лекарственное обеспечение превысят 2,7 млрд рублей. В целом из запланированных 148 миллиардов рублей расходной части бюджета на 2025 год на здравоохранение потратят 29 миллиардов.
Капитальные вложения в объекты здравоохранения составят более 9 млрд рублей. В 2025 году начнется строительство больницы в Багратионовске. Разработан проект поликлиники в Московском районе Калининграда. Решается вопрос с софинансированием из федерального бюджета для строительства медико-диагностического центра в Советске. Планируется строительство поликлиники в Ленинградском районе Калининграда после 2027 года. Запланирована закупка МРТ в Гусев и ангиографа в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
В следующем году отремонтируют 14 лечебных учреждений, включая Детскую областную больницу и Неманскую ЦРБ. Увеличиваются расходы на подготовку молодых кадров в высших и профильных учебных заведениях, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.