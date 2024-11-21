Штрафы за парковку на газонах и клумбах ввели в Краснодарском крае

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подчеркнул, что закон актуален не только для Краснодара, но и для городов на Азово-Черноморском побережье Кубани. Он отметил, что количество автомобилей постоянно увеличивается, и те, кто оставляет их на газонах и клумбах, должны понимать, что за это предусмотрено наказание.