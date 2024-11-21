Штрафы за парковку на газонах и клумбах ввели в Краснодарском крае

Однако, если в конкретном муниципальном образовании нет технической возможности для автоматической фиксации, штраф будет выписан при оформлении протокола.
Законопроект принят депутатами Законодательного собрания Краснодарского края в двух чтениях.
Необходимость принятия такого закона обусловлена тем, что правонарушители часто остаются без должного наказания. В 2022 году в Краснодаре было зафиксировано 3500 случаев парковки на газонах и клумбах, а в 2023 году — уже более 4000. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Краснодарского края.
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подчеркнул, что закон актуален не только для Краснодара, но и для городов на Азово-Черноморском побережье Кубани. Он отметил, что количество автомобилей постоянно увеличивается, и те, кто оставляет их на газонах и клумбах, должны понимать, что за это предусмотрено наказание.
Юрий Бурлачко также обратил внимание на необходимость создания перехватывающих парковок и многоуровневых паркингов. Он напомнил, что ранее депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края поддержали инициативу властей Сочи о запрете парковок, мешающих движению на дорогах.
Кроме того, Юрий Бурлачко подчеркнул, что в настоящее время у депутатов есть все необходимые инструменты для регулирования процесса парковки на газонах и клумбах, сообщила пресс-служба ЗСК.