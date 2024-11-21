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Штрафы за парковку на газонах и клумбах ввели в Краснодарском крае

Автором инициативы стал глава Краснодара Евгений Наумов. Согласно законопроекту, за парковку на газонах и клумбах предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Фото- и видеофиксация нарушений будет осуществляться без оформления протоколов.

Источник: Агентство «Москва»

Однако, если в конкретном муниципальном образовании нет технической возможности для автоматической фиксации, штраф будет выписан при оформлении протокола.

Законопроект принят депутатами Законодательного собрания Краснодарского края в двух чтениях.

Необходимость принятия такого закона обусловлена тем, что правонарушители часто остаются без должного наказания. В 2022 году в Краснодаре было зафиксировано 3500 случаев парковки на газонах и клумбах, а в 2023 году — уже более 4000. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Краснодарского края.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подчеркнул, что закон актуален не только для Краснодара, но и для городов на Азово-Черноморском побережье Кубани. Он отметил, что количество автомобилей постоянно увеличивается, и те, кто оставляет их на газонах и клумбах, должны понимать, что за это предусмотрено наказание.

Юрий Бурлачко также обратил внимание на необходимость создания перехватывающих парковок и многоуровневых паркингов. Он напомнил, что ранее депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края поддержали инициативу властей Сочи о запрете парковок, мешающих движению на дорогах.

Кроме того, Юрий Бурлачко подчеркнул, что в настоящее время у депутатов есть все необходимые инструменты для регулирования процесса парковки на газонах и клумбах, сообщила пресс-служба ЗСК.

штрафы