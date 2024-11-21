Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

В Сочи изменится стоимость проезда на маршрутах по нерегулируемому тарифу. Цена на проезд на маршрутах по регулируемому тарифу останется прежней, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Автотранспортные предприятия уведомили дептранс Сочи о повышении тарифа. Рост цен связан с увеличением себестоимости перевозок, а именно подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, затратами на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

С конца ноября этого года на маршрутах городского сообщения по нерегулируемому тарифу с 05:00 до 07:00 и с 21:00 до последнего рейса стоимость проезда составит 55 ₽ На маршруте № 44 стоимость проезда составит 53 ₽ Днем тариф на большинстве маршрутов составит 50 ₽, однако есть исключения. С полным списком изменений можно ознакомиться в Telegram-канале департамента.