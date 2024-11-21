В Сочи увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

С конца ноября этого года на маршрутах городского сообщения по нерегулируемому тарифу с 05:00 до 07:00 и с 21:00 до последнего рейса стоимость проезда составит 55 ₽ На маршруте № 44 стоимость проезда составит 53 ₽ Днем тариф на большинстве маршрутов составит 50 ₽, однако есть исключения. С полным списком изменений можно ознакомиться в Telegram-канале департамента.