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В Новосибирской области хотят развивать автомобильный туризм

Программа рассчитана до 2035 года.

Источник: Комсомольская правда

Новую региональную программу по развитию автотуризма разработали в Новосибирской области. Первые профильные мероприятия начнут выполнять уже в следующем году.

— Программу «Развитие автомобильного туризма на территории Новосибирской области до 2035 года» подготовили по поручению главы государства, — сообщила пресс-служба регионального правительства.

В рамках этой программы местные власти планируют определить приоритетные дороги для туризма, привести их в нормативное состояние, установить системы навигации, построить гостиницы, кафе и другую востребованную инфраструктуру.

туризм и отдых