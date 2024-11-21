В Новосибирской области хотят развивать автомобильный туризм

Новую региональную программу по развитию автотуризма разработали в Новосибирской области. Первые профильные мероприятия начнут выполнять уже в следующем году.
— Программу «Развитие автомобильного туризма на территории Новосибирской области до 2035 года» подготовили по поручению главы государства, — сообщила пресс-служба регионального правительства.
В рамках этой программы местные власти планируют определить приоритетные дороги для туризма, привести их в нормативное состояние, установить системы навигации, построить гостиницы, кафе и другую востребованную инфраструктуру.