В спорт Новосибирской области вложат свыше 4 миллиардов рублей

В 2025 года в развитие взрослого и детского спорта вложат свыше 4,1 миллиарда рублей. Это на 600 миллионов больше, чем в 2024-м (было 3,5 млрд), сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних региональной прокуратуры Инна Чумакова.