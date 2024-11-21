В спорт Новосибирской области вложат свыше 4 миллиардов рублей

В 2025 года в развитие взрослого и детского спорта вложат свыше 4,1 миллиарда рублей. Это на 600 миллионов больше, чем в 2024-м (было 3,5 млрд), сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних региональной прокуратуры Инна Чумакова.
«Сотрудники ведомства проверяли организации, которые готовят профессиональных спортсменов. Были выявлены факты взимания с родителей дополнительных средств на сборы. Мы реагировали в адрес минспорта Новосибирской области, обращали внимание губернатора», — рассказала Чумакова.
Также прокуроры промониторили ситуацию со спортивными секциями в районах области. После проверки там дополнительно открыли 23 секции. Например, в Тогучинском районе незаконно закрыли детскую секцию горных лыж, единственную в регионе: там нужный для занятий рельеф местности. После вмешательства прокуратуры дети вернулись к тренировкам.