Свердловчанам увеличили выплаты за крепкий брак

Согласно нововведениям, теперь за крепкий и долгий брак назначается выплата в 5,2 тыс. рублей. Прежде выплачивали парам по 5 тыс. рублей. Кроме того, за полувековой брак свердловчан удостоят знаком отличия региона «Совет да любовь», сообщает «Уралинформбюро». Но знак не могут получить свердловчане, если они или их дети имеют неснятую или непогашенную судимость.