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Минэнерго: решение о новой АЭС в Беларуси будет принято в 2025 году

В ведомстве констатируют, что энергопотребление с вводом АЭС в эксплуатацию в республике выросло.

Источник: Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Решение о создании в Беларуси новых атомных энергоблоков или строительстве второй АЭС будет принято в 2025 году, сообщил в четверг журналистам замминистра энергетики республики Денис Мороз.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что размышляет над возведением в стране второй атомной станции. Глава государства также обозначил возможное место ее размещения — восточнее Могилева.

«Технико-экономическое обоснование покажет, насколько эффективным может быть строительство нового блока атомной электростанции либо на существующей площадке, либо на новой площадке создания еще одной белорусской АЭС».

сказал Мороз.

Он также отметил, что работа в данном направлении сейчас ведется, и к 2025 году должно быть подготовлено технико-экономическое обоснование по которому будет приниматься решение.

БелАЭС

Строительство атомной электростанции недалеко от города Островец с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.

Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.

Всего Белорусской атомной станцией уже произведено 37 миллиардов кВт‧ч электроэнергии, из них 10 миллиардов кВт‧ч выработал второй энергоблок.

энергетика