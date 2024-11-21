Минэнерго: решение о новой АЭС в Беларуси будет принято в 2025 году

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Решение о создании в Беларуси новых атомных энергоблоков или строительстве второй АЭС будет принято в 2025 году, сообщил в четверг журналистам замминистра энергетики республики Денис Мороз.
Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что размышляет над возведением в стране второй атомной станции. Глава государства также обозначил возможное место ее размещения — восточнее Могилева.
«Технико-экономическое обоснование покажет, насколько эффективным может быть строительство нового блока атомной электростанции либо на существующей площадке, либо на новой площадке создания еще одной белорусской АЭС».
Он также отметил, что работа в данном направлении сейчас ведется, и к 2025 году должно быть подготовлено технико-экономическое обоснование по которому будет приниматься решение.
БелАЭС
Строительство атомной электростанции недалеко от города Островец с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.
Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.
Всего Белорусской атомной станцией уже произведено 37 миллиардов кВт‧ч электроэнергии, из них 10 миллиардов кВт‧ч выработал второй энергоблок.