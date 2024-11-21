Осмотрели десятки автобусов: Администрация Ростова продолжает проверки выпуска на линию общественного транспорта

Власти Ростова-на-Дону проверяют автотранспортные предприятия на соблюдение требований контракта с администрацией города: нет ли нарушений, и оказываются ли качественные услуги пассажирам.
ПРЕДПРИЯТИЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДЕСЯТЬ ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ.
Так, представители Департамента транспорта администрации Ростова совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции Управления МВД городе проводят целый комплекс контрольных мероприятий. Его цель — обеспечить предоставление перевозчиками качественных транспортных услуг в осенне-зимний период 2024 — 2025 годов. На этот раз специалисты провели проверку выпуска на линию подвижного состава предприятия «Янтарь 1».
Во вторник, 19 ноября, перед выпуском автобусов на линию проконтролировали состояние автобусов, которые курсируют по десяти городским маршрутам: № 10, 25, 29, 51, 61, 65, 65а, 67, 74 и 83.
— При проведении проверки особое внимание уделялось работе системы отопления, состоянию шин, кузовных элементов, напольного покрытия, исправности приспособлений для перевозки маломобильных групп населения и другим деталям, — отметил директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня.
В результате проверки было проинспектировано 55 транспортных средств. Не обошлось и без выявленных нарушений, в том числе неисправности систем отопления, внутреннего электронного информационного табло, отсутствие внутренней экипировки, нарушения целостности напольного покрытия.
— Перевозчику поручено в оперативном порядке устранить выявленные нарушения.
ПРОВЕРИЛИ 60 АВТОБУСОВ.
До этого проверку прошли еще несколько автотранспортных предприятий. Приведем пару примеров. Так, специалисты Департамента транспорта и ГАИ проинспектировали ООО «ТранспЭкспорт», которое обслуживает десять автобусных городских маршрутов.
— В результате проверки было проинспектировано более 60 транспортных средств, выявлено восемь автобусов с нарушениями. Проверяющие обнаружили неисправность системы отопления, поломку внутреннего электронного информационного табло и наружного указателя маршрута, отсутствие внутренней экипировки.
Также перед выпуском подвижного состава на линию провели проверку предприятия РМПАТП-5, филиала «Ростовпассажиртранс», который обслуживает 15 автобусных маршрутов: № 4, 4а, 6, 6а, 8, 16, 16а 20, 34, 34а, 39, 57, 71, 94, 96.
— Были проверены 90 транспортных средств, из которых в семи выявили нарушения, в том числе неисправность системы отопления и неудовлетворительное санитарное состояние салона. Сотрудники Госавтоинспекции составили два протокола об административных нарушениях.
Как заверили в администрации, подобные проверки продолжатся и дальше и будут проведены во всех транспортных предприятиях, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах города Ростова-на-Дону в рамках заключенных муниципальных контрактов.
КОНКРЕТНО.
Городские власти обращают внимание пассажиров, что в случае выявления нарушений на общественном пассажирском транспорте, для оперативного принятия мер необходимо обращаться на «горячую линию» Городского центра управления перевозками по номеру:
— При этом, необходимо сообщить маршрут, государственный регистрационный номер транспортного средства, дату и время поездки, — пояснили в Департаменте транспорта.