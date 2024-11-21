В центре Омска объединят несколько поликлиник

Одним из изменений станет присоединение поликлинического отделения № 1 (ул. Кемеровская) к городской поликлинике № 13. Теперь пациенты смогут легче попасть на приём к эндокринологам, которые пользуются большим спросом, а также к неврологам, офтальмологам и эндоскопистам. В ГП № 13 есть современное оборудование: маммограф, флюорограф, УЗИ-аппараты экспертного класса, а также аппараты для холтеровского мониторинга и мониторинга артериального давления.