В центре Омска объединят несколько поликлиник

Министерство здравоохранения Омской области объявило о планах по укрупнению городских медицинских учреждений. Реорганизация коснётся территориально близких поликлинических отделений для улучшения доступности диагностических обследований и узкопрофильных специалистов для пациентов.
Одним из изменений станет присоединение поликлинического отделения № 1 (ул. Кемеровская) к городской поликлинике № 13. Теперь пациенты смогут легче попасть на приём к эндокринологам, которые пользуются большим спросом, а также к неврологам, офтальмологам и эндоскопистам. В ГП № 13 есть современное оборудование: маммограф, флюорограф, УЗИ-аппараты экспертного класса, а также аппараты для холтеровского мониторинга и мониторинга артериального давления.
Кроме того, основная поликлиника ГП № 1 (ул. Карла Либкнехта) будет присоединена к Клиническому диагностическому центру (КДЦ). Пациенты получат доступ к расширенным диагностическим и лабораторным исследованиям. Планируется закупка нового оборудования: маммографа, обновленного рентген-аппарата и МРТ для травмпункта, что особенно важно для жителей Центрального округа.
Медицинские работники продолжат трудиться на своих местах. Изменения коснутся только административного персонала — некоторым сотрудникам предложат новые вакансии в соответствии с их квалификацией, сообщает пресс-служба Минздрава.