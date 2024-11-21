В Прикамье подвели итоги строительства спортивной инфраструктуры в 2024 году

По словам министра физической культуры и спорта Татьяны Чесноковой, в этом году в Прикамье возвели и реконструировали около 80 спортивных объектов. Из них самым масштабным стал многофункциональный спорткомплекс «Энергия», который был построен в рамках нацпроекта «Демография». В нем занимается более 1,3 тысячи человек.