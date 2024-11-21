В Прикамье подвели итоги строительства спортивной инфраструктуры в 2024 году

В Пермском крае подвели итоги строительства спортивной инфраструктуры в 2024 году. Губернатор Дмитрий Махонин обозначил, что сейчас задача — добиться увеличения процента людей, которые систематически занимаются спортом. Для этого в Прикамье создается спортивная инфраструктура в шаговой доступности и строятся новые спортивные объекты.
«В небольших территориях оборудуем для занятий физкультурой и спортом пришкольные спортзалы, универсальные площадки и стадионы. Это помогает привлекать еще больше людей к здоровому образу жизни», — подчеркнул глава региона.
По словам министра физической культуры и спорта Татьяны Чесноковой, в этом году в Прикамье возвели и реконструировали около 80 спортивных объектов. Из них самым масштабным стал многофункциональный спорткомплекс «Энергия», который был построен в рамках нацпроекта «Демография». В нем занимается более 1,3 тысячи человек.
Также в 2024 году в Пермском крае появились 44 открытые спортивные площадки. В частности, обновили хоккейные коробки, возвели скейт-парки и оборудовали полосы для преодоления препятствий. Модернизируются и спортзалы, закупается новое оборудование и инвентарь.
Кроме того, четыре муниципалитета получили субсидии в рамках региональной программы по строительству стадионов. Объекты оснащены футбольными полями, беговыми дорожками, ямами для прыжков в длину, площадкой для волейбола и баскетбола.
В Чайковском и селе Городище Соликамского округа новые стадионы уже открыли. На улице Ким, 90 в Перми завершить строительство межшкольного стадиона планируется в этом году. В Березниках к возведению стадиона приступят в 2025 году.
В рамках региональной программы «Пермский край! На лыжи!» в Перми, Оханском и Чердынском округах появились новые лыжные базы. Три спортивные школы закупили снегоуплотнительную технику, еще три учреждения — лыжное оборудование и инвентарь.
При участии федерального проекта «Бизнес-спринт» при поддержке частных инвесторов в Перми построили спортивный центр «Звезда-2» на улице Гайдара, 12Б. В рамках направления «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» завершаются работы по возведению фиджитал-центра в Перми и модульного спортивного зала в Пермском округе.