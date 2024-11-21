Минпромторг России создаст национальную систему кибербезопасности автомобилей

На сегодняшний день такая система скорее может работать для грузового транспорта, потому что «КамАЗ», ГАЗ и другие российские автогиганты собирают практически все самостоятельно в России. Если говорить про личный автотранспорт — есть вопрос, насколько мы может управлять всей цепочкой производства и разработки ПО, которое используется в автомобилях, выпускающихся под российским торговыми марками, но на самом деле являющихся китайскими, аргументировал эксперт.