На украшение Сочи к Новому году выделили 12,4 млн рублей

Согласно документации, улицы Сочи украсят светящиеся декорации «Елка», «Шатер», консоль «Сочи-2025», «Воздушный шар», «Часы на подиуме», «Дед Мороз с оленями». В городе также установят несколько фотозон и световых арок. Кроме того, подрядчику предстоит смонтировать и подключить комплект для украшения елки на Площади Флага. В Сочи также установят композицию «Чебурашка с мандаринами и подарками», комплект снеговиков и другие арт-объекты.