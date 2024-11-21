На украшение Сочи к Новому году выделили 12,4 млн рублей

Выбор подрядчика, который украсит Сочи к Новому году, завершился. На оформление города к зимним праздникам мэрия курорта направит 12,4 миллиона рублей. Сведения об этом размещены на сайте госзакупок.
Прием предложений от подрядчиков завершился 20 ноября. На аукцион была подана одна заявка. Кто именно выиграл тендер, пока неизвестно.
Победителю тендера необходимо будет отремонтировать уже имеющиеся декоративные объекты, а также смонтировать и подключить новые.
Согласно документации, улицы Сочи украсят светящиеся декорации «Елка», «Шатер», консоль «Сочи-2025», «Воздушный шар», «Часы на подиуме», «Дед Мороз с оленями». В городе также установят несколько фотозон и световых арок. Кроме того, подрядчику предстоит смонтировать и подключить комплект для украшения елки на Площади Флага. В Сочи также установят композицию «Чебурашка с мандаринами и подарками», комплект снеговиков и другие арт-объекты.
Завершить все работы по контракту поставщик должен до 28 декабря.