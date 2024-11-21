В Аксайском районе повысят плату за проезд в автобусах

Согласно опубликованной информации, новые правила вступят в силу с 25 ноября. Стоимость проезда подорожает на 10%. Новая цена будет не только на муниципальных маршрутах района, но и в межмуниципальном транспорте. Причиной повышения стоимости стало подорожание горюче-смазочных материалов, расходников при обслуживании автотранспорта и нехватки водительского состава.