В Ростове сорвали срок завершения рекультивации бывшей свалки

Полигон начал работать в 1970-е годы. По расчётам специалистов, до 2018 года туда свезли более 8,5 млн тонн бытовых и строительных отходов. с 2022 года на свалке ведутся работы по рекультивации, мусор туда не свозят уже несколько лет. До этого жители Левенцовки жаловались на плохой запах оттуда.