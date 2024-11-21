В Ростове сорвали срок завершения рекультивации бывшей свалки

В Ростове-на-Дону не успели завершить рекультивацию бывшей главной свалки в Северо-Западной промышленной зоне. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на слова исполняющего обязанности первого заместителя сити-менеджера Алексея Потешкина. Чиновник отметил, что к концу октября успели выполнить лишь 87% работ.
Полигон начал работать в 1970-е годы. По расчётам специалистов, до 2018 года туда свезли более 8,5 млн тонн бытовых и строительных отходов. с 2022 года на свалке ведутся работы по рекультивации, мусор туда не свозят уже несколько лет. До этого жители Левенцовки жаловались на плохой запах оттуда.
Сначала под рекультивацию хотели отнести 33 гектара, потом из-за того, что были найдены отходы за границей полигона территорию увеличили ещё на 25 гектаров.
В мае сообщалось, что рекультивация свалки идёт по графику и завершить работы планируют в срок. Почему были внесены коррективы в дату окончания работ, неизвестно.