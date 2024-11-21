Под Новосибирском построили 4 дома для детей-сирот

В Татарском районе Новосибирской области построили сразу четыре многоквартирных дома для детей-сирот и работников бюджетной сферы.
— Новоселье в квартирах, отделанных «под ключ», отметят 34 жителя района, — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.
В публикации также уточнили, что в следующем году в Татарском районе введут еще четыре дома для льготных категорий жителей.
Как сообщала КП-Новосибирск, в текущем году власти Новосибирска полностью выполнили свои обязательства перед детьми-сиротами, предоставив им несколько сотен квартир. Все помещения полностью соответствуют современным стандартам комфорта и безопасности.