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Под Новосибирском построили 4 дома для детей-сирот

В следующем году введут еще столько же.

Источник: Комсомольская правда

В Татарском районе Новосибирской области построили сразу четыре многоквартирных дома для детей-сирот и работников бюджетной сферы.

— Новоселье в квартирах, отделанных «под ключ», отметят 34 жителя района, — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

В публикации также уточнили, что в следующем году в Татарском районе введут еще четыре дома для льготных категорий жителей.

Как сообщала КП-Новосибирск, в текущем году власти Новосибирска полностью выполнили свои обязательства перед детьми-сиротами, предоставив им несколько сотен квартир. Все помещения полностью соответствуют современным стандартам комфорта и безопасности.

недвижимость