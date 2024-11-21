В Самаре на четырех маршрутах появятся автобусы большого класса

В Самаре на четырех городских маршрутах появятся новые автобусы. Вместо транспорта среднего класса вместимости на линию хотят выпустить большие машины. Об этом говорится в постановлении мэрии о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов.
Планируется, что автобусы большого класса вместимости появятся на маршрутах № 2 «А/с “Аврора” — сквер Высоцкого», № 9 «Металлург — п. Мясокомбинат», № 24 «А/с “Аврора” — Хлебная площадь» и № 34 «Металлург — площадь Революции».
Отметим, автобус среднего класса способен вместить до 60 человек, половина из них — на сидячих местах. Автобусы большого класса вмещают до 90 пассажиров. Число сидячих мест в них может быть около 30−40.