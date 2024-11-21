«Кольчужка маловата»: в Волгограде построят новый экспоцентр

Больше сотни предприятий из России и Беларуси представили свой потенциал на промышленно-энергетическом форуме «Пром-Энерго-Volga»2024". Выставку посетил глава региона Андрей Бочаров.
Отметив, что, что география и число участников форума неуклонно растут, губернатор поделился своими наблюдениями: «Для нашего форума “кольчужка” маловата… Нужно приступить к созданию современного экспозиционного здания».
Новый экспоцентр площадью не меньше 10 тысяч квадратных метров планируется возвести в течение одного-двух лет. Пока на имеющихся площадях выставлены газомоторная техника и электромобили, оборудование и строительные материалы, беспилотники и передовые технологии в различных отраслях.