«Кольчужка маловата»: в Волгограде построят новый экспоцентр

Новый экспоцентр площадью не меньше 10 тысяч квадратных метров планируется возвести в течение одного-двух лет. Пока на имеющихся площадях выставлены газомоторная техника и электромобили, оборудование и строительные материалы, беспилотники и передовые технологии в различных отраслях.