Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около тысячи капсул рецептурных препаратов изъяли в аптеке в центре Сочи

Аптека в центре Сочи продавала сильнодействующие лекарства без рецептов.

Источник: Комсомольская правда

В центре Сочи правоохранители выявили аптеку. в которой продают сильнодействующие препараты без рецептов. Информация об этом поступила в полицию от бдительных сочинцев.

«Оперативники задокументировали факт реализации прегабалина и трамадола без назначения врача», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Из аптеки изъяли 990 капсул лекарственных средств.

Административные протоколы составили в отношении юрлица и генерального директора аптеки. Им грозит штраф, а также приостановление деятельности на три месяца.