Около тысячи капсул рецептурных препаратов изъяли в аптеке в центре Сочи

В центре Сочи правоохранители выявили аптеку. в которой продают сильнодействующие препараты без рецептов. Информация об этом поступила в полицию от бдительных сочинцев.
«Оперативники задокументировали факт реализации прегабалина и трамадола без назначения врача», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Из аптеки изъяли 990 капсул лекарственных средств.
Административные протоколы составили в отношении юрлица и генерального директора аптеки. Им грозит штраф, а также приостановление деятельности на три месяца.