Минэнерго объявило, что решение по второй АЭС в Беларуси примут в 2025 году

Стало известно, что решение о строительстве второй АЭС на территории Беларуси будет приниматься в 2025 году, передает телеграм-канал «Минэнерго Официальный».
В частности, заместитель министра энергетики Денис Мороз обратил внимание на то, что строительство третьего энергоблока или второй атомной электростанции является вопросом, требующим системного анализа. Представитель Минэнерго сказал, что, в связи с этим, ведомство сейчас анализирует тренды на бурный рост энергопотребления в стране.
— Мы в настоящее время достаточно плотно ведем работу, изучаем перспективы, видим тренды бурного роста потребления электроэнергии, — отметил он.
А резюмируя, Мороз сообщил, что согласно поручениям президента и правительства в 2025-м должно быть подготовлено технико-экономическое обоснование для строительства третьего энергоблока или еще одной АЭС в Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про строительство второй АЭС на востоке Беларуси.
Кроме того, президент заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат людей: «Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения».