Минэнерго объявило, что решение по второй АЭС в Беларуси примут в 2025 году

В частности, заместитель министра энергетики Денис Мороз обратил внимание на то, что строительство третьего энергоблока или второй атомной электростанции является вопросом, требующим системного анализа. Представитель Минэнерго сказал, что, в связи с этим, ведомство сейчас анализирует тренды на бурный рост энергопотребления в стране.