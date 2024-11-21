Урожай льна-долгунца впервые собрали в Иркутской области

— В этом году аграрии региона решили попробовать новую для себя техническую сельскохозяйственную культуру — лен-долгунец. Возделывают её для производства льняного волокна и семян, а также для семеноводческих испытаний, — сказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.