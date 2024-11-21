Урожай льна-долгунца впервые собрали в Иркутской области

В Иркутской области сельхозники впервые собрали урожай льна-долгунца. В текущем году им засадили 60 гектаров. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, получить удалось 48 тонн семян льна-долгунца.
— В этом году аграрии региона решили попробовать новую для себя техническую сельскохозяйственную культуру — лен-долгунец. Возделывают её для производства льняного волокна и семян, а также для семеноводческих испытаний, — сказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
После обработки растения, было получено 60 тонн волокна и 240 тонн соломы. Сельхозники высаживали в этот раз сорт Томич-2. Урожайность составила восемь центнеров с гектара.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области четыре аэропорта вошли в новый национальный проект. Еще один, в Бодайбо, не попал в программу, но губернатор Иркутской области попросил рассмотреть проект.