1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло

«То есть в системе ветеринарного контроля “Меркурий” видно, у кого я взял молоко и сколько, вплоть до того, от которой коровы. А в “Честном знаке” (система маркировки и отслеживания товаров — ред.) видно все, что я выпустил из этого молока. И оказалось, что половина масла в стране — это не масло», — подчеркнул он.