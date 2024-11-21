1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло

«То есть в системе ветеринарного контроля “Меркурий” видно, у кого я взял молоко и сколько, вплоть до того, от которой коровы. А в “Честном знаке” (система маркировки и отслеживания товаров — ред.) видно все, что я выпустил из этого молока. И оказалось, что половина масла в стране — это не масло», — подчеркнул он.
После отсечения производителей фальсификата возник дефицит масла, который, в свою очередь, повлек за собой повышение цен.
«Вот представьте, раньше предприятие на Алтае принимает 800 литров молока, отгружает 20 тонн масла, потом в Омске “гасит” это масло в системе “Честный знак” и начинает продавать его в Питере. Между приемкой молока и первым чеком в Питере прошло 25 минут», — говорит Виктор.
По его словам, теперь, благодаря объединению двух систем, такие махинации стали невозможны. А молока, чтобы в течение года заменить такие объемы пальмового масла или других растительных жиров, в России нет.
«Мы бы сами не хотели поднимать цены, — утверждает Виктор Димитров. — В прошлом году я продавал масло по 470 рублей за килограмм в августе, по 510 в сентябре. А сейчас у нас цена 1100, и у меня нет проблем его продавать. Я его распределяю из того, что успею сделать».
Торговые сети делают на продукт наценку на уровне 50−60%, и в итоге для конечного потребителя получается «золотое» масло, объясняет руководитель предприятия.
По данным Банка России, в октябре сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты — масло, творог и молоко. Инфляция выросла с 7 до 8%, основная причина — сокращение предложения некоторых товаров и рост издержек производителей и поставщиков.