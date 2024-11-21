Тариф на мусор увеличивают в Астане до 1003 тенге: оправдано ли повышение?

Проблема мусора в Астане не нова, но в этом году город столкнулся с серьёзным мусорным кризисом. По традиции 2024-ый начался с переполненных баков и недовольства жителей. После непростого переходного периода, когда вывоз мусора от монополиста Clean City NC был передан нескольким компаниям, горожане вновь столкнулись с теми же проблемами: несанкционированными свалками и нашествием крыс. На фоне этих трудностей акимат объявил о повышении тарифа на вывоз мусора с 390 до 1003 тенге. Насколько оправдано это повышение? Ответ на этот вопрос пыталась найти корреспондент BaigeNews.kz.