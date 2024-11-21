Порядок установления и применения тарифов на услуги оздоровительных лагерей установлен в Минске

Действие инструкции распространяется на лагеря, расположенные на территории города Минска.



В соответствии с документом тарифы на услуги лагерей определяются: на основе плановых затрат (себестоимости) на оказание услуг лагерей, налогов и иных установленных законодательством обязательных платежей без включения прибыли; за один койко-день дифференцированно по возрастным группам детей, установленным законодательством, с учетом проектного количества мест в лагере согласно технической документации.



Тарифы утверждаются руководителем (иным уполномоченным лицом) лагеря.



Решение Минского городского исполнительного комитета от 2 апреля 2015 г. № 803 «Об утверждении инструкции о порядке установления и применения тарифов на услуги оздоровительных лагерей» признается утратившим силу.



Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь»; постановлением Совета Министров от 17 января 2014 г. № 35 «Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».