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Глава Калининградской области предложил Беларуси построить санаторий на Балтике

Беларусь может построить санаторно-курортный комплекс на Балтике в Калининградской области.

Источник: Комсомольская правда

У Беларуси может появиться свой санаторно-курортный комплекс на территории Калиниградской области, передает Sputnik Беларусью.

Так во время заседания Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с Беларусью в Калининграде прозвучало предложение о строительстве белорусской здравницы.

— Я хотел бы предложить белорусской стороне при содействии правительства Калининградской области вернуться к вопросу о строительстве на калининградском побережье санаторно-курортного комплекса Беларуси, — сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Глава российского региона подчеркнул, что этот вопрос он уже ранее обсуждал с вице-премьером Юрием Шулейко. И заметил, что у властей Калининградской области есть конкретные предложения по данному проекту.

Кроме вопросов туризма и здравоохранения, на заседании обсудили экономическое сотрудничество, товарооборот, взаимодействие в аграрной отрасли, увеличение объемов взаимных поставок промышленной, пищевой продукции и строительных материалов, привлечение белорусских организаций к строительству объектов и другие темы.

Еще Минэнерго объявило, что решение по второй АЭС в Беларуси примут в 2025 году.

Между тем в Кремле сообщили, что Беларусь и Россия находятся в постоянном контакте по теме угроз Запада.