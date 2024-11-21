Глава Калининградской области предложил Беларуси построить санаторий на Балтике

У Беларуси может появиться свой санаторно-курортный комплекс на территории Калиниградской области, передает Sputnik Беларусью.
Так во время заседания Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с Беларусью в Калининграде прозвучало предложение о строительстве белорусской здравницы.
— Я хотел бы предложить белорусской стороне при содействии правительства Калининградской области вернуться к вопросу о строительстве на калининградском побережье санаторно-курортного комплекса Беларуси, — сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Глава российского региона подчеркнул, что этот вопрос он уже ранее обсуждал с вице-премьером Юрием Шулейко. И заметил, что у властей Калининградской области есть конкретные предложения по данному проекту.
Кроме вопросов туризма и здравоохранения, на заседании обсудили экономическое сотрудничество, товарооборот, взаимодействие в аграрной отрасли, увеличение объемов взаимных поставок промышленной, пищевой продукции и строительных материалов, привлечение белорусских организаций к строительству объектов и другие темы.
Еще Минэнерго объявило, что решение по второй АЭС в Беларуси примут в 2025 году.
Между тем в Кремле сообщили, что Беларусь и Россия находятся в постоянном контакте по теме угроз Запада.