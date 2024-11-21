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Лукашенко подписал указ о повышение зарплат работникам бюджетных организаций

Заработная плата работников бюджетных организаций повышается в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписано решение о внесении изменений в указ об оплате труда работников бюджетных организаций, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Документ подписан в целях повышения заработной платы работников бюджетных организаций с учетом выполняемых ими трудовых обязанностей.

Так, согласно корректировкам указа руководители бюджетных организаций получат право, согласовав решение с профсоюзом, утвердить штатную численность работников в количестве меньшем, чем это определяет типовое штатное расписание и нормативы численности.

Кроме того, предусмотрена возможность установить работникам бюджетных организаций с их согласия индивидуальные доплаты за выполнение ими дополнительных трудовых обязанностей по оптимизированным должностям.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат людей: «Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения».

Также президент сказал быстрее принять документ о новых полномочиях глав райисполкомов.