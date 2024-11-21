Нарколог Шуров: наркоманов не остановят анализы для получения водительских прав

По словам вице-президента НАС Яна Хайцеэра, ~сейчас выдача справок для водителей превратилась в формальность~. Заказать документ можно в интернете и даже с доставкой всего за ~3,5 тыс. рублей~, там уже будут подписи нарколога и психиатра, как будто бы будущий автомобилист этих врачей проходил. Анализы в этом случае сдавать не нужно.