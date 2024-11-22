Нацбанк увеличил курс евро и курс доллара на 22 ноября перед выходными

Национальный банк скорректировал курсы валют на 22 ноября 2024 года, пятницу. Так, в сторону увеличения изменены курс доллара и курс евро, однако снизился курс российского рубля перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 22 ноября, в Национальном банке установили следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4150 белорусского рубля, 1 евро — 3,5911 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3927 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в четверг, 21 ноября, курс доллара и курс евро увеличены, а курс российского рубля скорректирован в сторону уменьшения. Ощутимее других при этом поменялся курс американской валюты.
В денежном выражении на 22 ноября, пятницу, валютные курсы скорректированы так: курс 1 доллара США потяжелел на 0,0143 белрубля, курс 1 евро прибавил 0,0016 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0027 белрубля.
Тем временем глава Калининградской области предложил Беларуси построить санаторий на Балтике.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышение зарплат работникам бюджетных организаций.