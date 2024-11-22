«Астрологи могут вести профдеятельность, а изготовители сумок и букетов из колбасы — нет». МНС опубликовало список популярных услуг, которые зачтут за профдеятельность

Министерство по налогам и сборам Беларуси выпустило разъяснение, какие основные и самые востребованные виды деятельности ремесленников, самозанятых относятся к самостоятельной профессиональной деятельности с уплатой налога на профессиональный доход, а какие нет.
В качестве примера работ, которые подпадает под самостоятельную профессиональную деятельность, отнесены, например, варка варенья, повидла и дальнейшая продажа всего этого, обучение игре на гитаре и вокалу, изготовление и продажа тортов и другой сладкой и несладкой выпечки, массаж тела, консультация стилиста по подборке гардероба через Интернет, консультирование психологом (но не психологическая помощь), ремонт офисной мебели. Есть в этом разрешенном перечне и деятельность астрологов, спиритов, прорицателей, гадалок, экстрасенсов, гипнотизеров, осуществляемая дистанционно посредством сети Интернет и при соблюдении условий налогового законодательства и законодательства о рекламе.
А вот среди видов деятельности, не относящейся к самостоятельной профессиональной деятельности, МНС указало в числе прочего сдачу в аренду одного или более автомобилей юридическому или физическому лицу, психологическую помощь, изготовление сумок, изготовление интерьерных картин, подносов, подставок под посуду, журнальных столиков и столешниц, а также часов, в том числе из эпоксидной смолы, услуги по чистке паром, печать цифровых изображений на текстильных изделиях, стекле, металле, дереве, керамике. В этом перечень вошли также комплектование «букетов» из продуктов и пива, услуги медсестры по установке капельниц и проведению уколов по заказам граждан, услуги по перманентному макияжу, нанесению татуировок, экспресс-поздравления с участием ростовых кукол.
Напомним, что с 1 января 2023 в Беларуси начал действовать налог на профессиональный доход. На дополнительный особый режим налогообложения переход осуществлялся в добровольном порядке (подробнее здесь). В начале 2024 года, плательщиками налога на профдоход являлись уже в 10 раз больше людей, а именно порядка 114 тысяч белорусов. В мае 2024 их было уже 148 тысяч (здесь подробнее о том, что изменится в Беларуси для ИП и самозанятых в 2024: виды работы, дифференциация по налогам, пенсии).